Иран требует от США вывезенные при шахе ценности

Иран готовится 3 ноября подать иск к США за невыполнение некоторых пунктов Алжирских соглашений от 1981 года по возвращению национальных богатств исламской республики, вывезенных шахом и его сторонниками. Об этом сообщил председатель оргкомитета Дня борьбы с угнетением (празднуется с 13 абана 1358 года, что соответствует 4 ноября 1979 года по григорианскому календарю, когда сторонниками исламской революции было захвачено посольство США в Тегеране) Мохаммад Реза Нагди.

«В этом году 13 абана иранский народ подаст жалобу на Соединенные Штаты в связи с конфискацией американской администрацией вывезенных в США богатств, награбленных шахским режимом и похищенных династией Пехлеви (последний монарх Ирана Мохаммад Реза Пехлеви покинул страну вместе с семьей в 1979 году во время исламской революции). Вашингтон обязался вернуть их в соответствии с Алжирскими соглашениями, но не сделал этого», - цитирует ТАСС Нагди.

По его словам, во время празднования годовщины взятия американского посольства в Тегеране также планируется представить публике документальный фильм о событиях тех лет, который «познакомит новое поколение с преступлениями США, а также расскажет о философии студентов, захватывавших шпионское гнездо».

Алжирские соглашения были подписаны между Исламской Республикой Иран и США 19 января 1981 года. В соответствии с этим договором Тегеран отпустил всех заложников, взятых при захвате американской дипмиссии, и обязался платить по внешнему долгу Ирана перед США. Вашингтон обязался снять торговые санкции с исламской республики, разморозить банковские счета за рубежом и не вмешиваться во внутренние дела Ирана. Согласно 12-15 пп. соглашений, американская сторона должна была также заблокировать любые имущественные сделки для членов семьи шаха и его родственников, в отношении которых новые власти Ирана возбудили уголовное дело с целью взыскания имущества.