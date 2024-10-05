USD 1.7000
EUR 1.8748
RUB 0.0180
Подписаться на уведомления
Али Асадов наказал Балабабу Рзаева
Новость дня
Али Асадов наказал Балабабу Рзаева

Иран требует от США вывезенные при шахе ценности

16:40 706

Иран готовится 3 ноября подать иск к США за невыполнение некоторых пунктов Алжирских соглашений от 1981 года по возвращению национальных богатств исламской республики, вывезенных шахом и его сторонниками. Об этом сообщил председатель оргкомитета Дня борьбы с угнетением (празднуется с 13 абана 1358 года, что соответствует 4 ноября 1979 года по григорианскому календарю, когда сторонниками исламской революции было захвачено посольство США в Тегеране) Мохаммад Реза Нагди.

«В этом году 13 абана иранский народ подаст жалобу на Соединенные Штаты в связи с конфискацией американской администрацией вывезенных в США богатств, награбленных шахским режимом и похищенных династией Пехлеви (последний монарх Ирана Мохаммад Реза Пехлеви покинул страну вместе с семьей в 1979 году во время исламской революции). Вашингтон обязался вернуть их в соответствии с Алжирскими соглашениями, но не сделал этого», - цитирует ТАСС Нагди.

По его словам, во время празднования годовщины взятия американского посольства в Тегеране также планируется представить публике документальный фильм о событиях тех лет, который «познакомит новое поколение с преступлениями США, а также расскажет о философии студентов, захватывавших шпионское гнездо».

Алжирские соглашения были подписаны между Исламской Республикой Иран и США 19 января 1981 года. В соответствии с этим договором Тегеран отпустил всех заложников, взятых при захвате американской дипмиссии, и обязался платить по внешнему долгу Ирана перед США. Вашингтон обязался снять торговые санкции с исламской республики, разморозить банковские счета за рубежом и не вмешиваться во внутренние дела Ирана. Согласно 12-15 пп. соглашений, американская сторона должна была также заблокировать любые имущественные сделки для членов семьи шаха и его родственников, в отношении которых новые власти Ирана возбудили уголовное дело с целью взыскания имущества.

Ирану пригрозили судьбой Газы и Бейрута
Ирану пригрозили судьбой Газы и Бейрута
17:19 32
Теракт в Израиле: есть жертвы
Теракт в Израиле: есть жертвы фото; обновлено 17:12
17:12 2134
«Можем разрушить любое место»: Иран пригрозил Израилю
«Можем разрушить любое место»: Иран пригрозил Израилю
16:21 1328
«Моссад» взялся за Сирию. Идет зачистка
«Моссад» взялся за Сирию. Идет зачистка наш комментарий
12:12 5082
… И разговоры об уютной и безопасной Европе превратятся в миф
… И разговоры об уютной и безопасной Европе превратятся в миф новый мир; все еще актуально
5 октября 2024, 23:26 7430
Что с командующим КСИР Исмаилом Каани?
Что с командующим КСИР Исмаилом Каани?
14:50 2519
Иран готовится к атаке Израиля
Иран готовится к атаке Израиля
12:45 3012
Израиль начал новую операцию в Газе
Израиль начал новую операцию в Газе
12:26 1826
Выбирают судьбу Грузии
Выбирают судьбу Грузии за стеклом
06:46 8263
Кочарян и Саргсян спасают Пашиняна
Кочарян и Саргсян спасают Пашиняна наш обзор; все еще актуально
5 октября 2024, 23:07 10718
Почти миллиард долларов за заключение военного контракта
Почти миллиард долларов за заключение военного контракта отчет ISW
11:37 6044

ЭТО ВАЖНО

Ирану пригрозили судьбой Газы и Бейрута
Ирану пригрозили судьбой Газы и Бейрута
17:19 32
Теракт в Израиле: есть жертвы
Теракт в Израиле: есть жертвы фото; обновлено 17:12
17:12 2134
«Можем разрушить любое место»: Иран пригрозил Израилю
«Можем разрушить любое место»: Иран пригрозил Израилю
16:21 1328
«Моссад» взялся за Сирию. Идет зачистка
«Моссад» взялся за Сирию. Идет зачистка наш комментарий
12:12 5082
… И разговоры об уютной и безопасной Европе превратятся в миф
… И разговоры об уютной и безопасной Европе превратятся в миф новый мир; все еще актуально
5 октября 2024, 23:26 7430
Что с командующим КСИР Исмаилом Каани?
Что с командующим КСИР Исмаилом Каани?
14:50 2519
Иран готовится к атаке Израиля
Иран готовится к атаке Израиля
12:45 3012
Израиль начал новую операцию в Газе
Израиль начал новую операцию в Газе
12:26 1826
Выбирают судьбу Грузии
Выбирают судьбу Грузии за стеклом
06:46 8263
Кочарян и Саргсян спасают Пашиняна
Кочарян и Саргсян спасают Пашиняна наш обзор; все еще актуально
5 октября 2024, 23:07 10718
Почти миллиард долларов за заключение военного контракта
Почти миллиард долларов за заключение военного контракта отчет ISW
11:37 6044
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться