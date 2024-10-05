Минздравы Азербайджана и Беларуси подписали Дорожную карту
В рамках визита в Республику Беларусь делегации, возглавляемой премьер-министром Азербайджанской Республики Али Асадовым, 3 октября между двумя странами были подписаны документы о сотрудничестве по ряду направлений, в том числе в сфере здравоохранения, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Азербайджана.
В частности, подписана «Программа сотрудничества («Дорожная карта») между Министерством здравоохранения Азербайджанской Республики и Министерствами здравоохранения Республики Беларусь на 2024-2025 годы». Документ подписали министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев и министр здравоохранения Беларуси Александр Ходжаев.
В «Дорожной карте» определены такие направления сотрудничества, как академический и научный обмен, подготовка медицинских кадров, фармацевтическая промышленность, цифровизация систем здравоохранения.
Кроме того, в документе предусмотрен обмен опытом и повышение квалификации специалистов и врачей, работающих в медицинской онкологии, трансплантологии, кардиологии, нейрохирургии и других сферах медицины, а также обмен информацией о направлениях сотрудничества с научно-исследовательскими институтами и центрами.