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Минздравы Азербайджана и Беларуси подписали Дорожную карту

на 2024-2025 годы
16:50 214

В рамках визита в Республику Беларусь делегации, возглавляемой премьер-министром Азербайджанской Республики Али Асадовым, 3 октября между двумя странами были подписаны документы о сотрудничестве по ряду направлений, в том числе в сфере здравоохранения, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Азербайджана.

В частности, подписана «Программа сотрудничества («Дорожная карта») между Министерством здравоохранения Азербайджанской Республики и Министерствами здравоохранения Республики Беларусь на 2024-2025 годы». Документ подписали министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев и министр здравоохранения Беларуси Александр Ходжаев.

В «Дорожной карте» определены такие направления сотрудничества, как академический и научный обмен, подготовка медицинских кадров, фармацевтическая промышленность, цифровизация систем здравоохранения.

Кроме того, в документе предусмотрен обмен опытом и повышение квалификации специалистов и врачей, работающих в медицинской онкологии, трансплантологии, кардиологии, нейрохирургии и других сферах медицины, а также обмен информацией о направлениях сотрудничества с научно-исследовательскими институтами и центрами.

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