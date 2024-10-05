Ирану пригрозили судьбой Газы и Бейрута

Это заявление Галант сделал во время поездки на военную авиабазу Неватим на юге Израиля, которая стала одной из целей ударов Ирана, сообщила пресс-служба израильского военного ведомства.

Все, кто пытается причинить ущерб Израилю, должны помнить о судьбе Газы и Бейрута, оказавшихся под мощным огнем израильской авиации, заявил министр обороны еврейского государства Йоав Галант, говоря о последствиях ракетной атаки Ирана против его страны.

«Действия ВВС Израиля - как оборонительные, так и наступательные - обеспечивают безопасность граждан Израиля. Иранцы даже не затронули возможности ВВС Израиля - ни один эскадрон не был поврежден, ни один самолет не был поврежден, ни одна взлетно-посадочная полоса не была выведена из строя, и наша работа не прерывалась. Любому, кто думает, что, пытаясь причинить Израилю вред, нас можно удержать от действий, стоит взглянуть на Газу и Бейрут», - сказал Галант.

Министр обороны выразил уверенность, что израильские войска «сильны как в обороне, так и в нападении». «И это найдет отражение таким образом, как мы выберем, в то время и в том месте, которые мы выберем», - добавил Галант.

1 октября Иран нанес массированный ракетный удар по Израилю в ответ на убийства ключевых лиц в руководстве ХАМАС, ливанской «Хезболлы» и иранского Корпуса стражей исламской революции. В Тегеране утверждают, что 90% ракет успешно поразили назначенные цели, Израиль же заявил, что Иран запустил около 180 ракет и большая их часть была перехвачена. Израильский Генштаб пообещал выбрать время и удивить ответом на атаку, а верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи предупредил, что удары по Израилю будут еще более масштабными.