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Американские самолеты у иранских границ
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Американские самолеты у иранских границ

Роберт Фицо: Запад хочет «поставить русских на колени»

17:27 1239

Западные страны хотят продолжения войны в Украине, чтобы ослабить Россию, считает премьер-министр Словакии Роберт Фицо, его слова привел словацкий новостной портал Pravda.

«Запад желает войны в Украине», - сказал он.

Фицо считает, что война при поддержке Запада продолжается с целью «поставить русских на колени».

Премьер Словакии выступает за скорейшее перемирие и заключение мирного соглашения между Украиной и Россией. Он считает, что ситуацию нельзя разрешить военными средствами, а дальнейшая эскалация приведет лишь к многочисленным жертвам с обеих сторон.

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