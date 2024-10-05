Роберт Фицо: Запад хочет «поставить русских на колени»
Западные страны хотят продолжения войны в Украине, чтобы ослабить Россию, считает премьер-министр Словакии Роберт Фицо, его слова привел словацкий новостной портал Pravda.
«Запад желает войны в Украине», - сказал он.
Фицо считает, что война при поддержке Запада продолжается с целью «поставить русских на колени».
Премьер Словакии выступает за скорейшее перемирие и заключение мирного соглашения между Украиной и Россией. Он считает, что ситуацию нельзя разрешить военными средствами, а дальнейшая эскалация приведет лишь к многочисленным жертвам с обеих сторон.