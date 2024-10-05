Бои в Ливане. «Хезболла» и «Исламский джихад» атакуют Израиль
Боевики движения «Хезболла» в воскресенье запустили ударные беспилотники по базе израильских военных около города Хайфа на севере Израиля, сообщает телеканал Al Arabiya.
В «Хезболле» уточнили, что налету подверглась база по «обслуживанию и восстановлению боеспособности» к югу от Хайфы.
Одновременно с тем в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили о пуске неуправляемых ракет из сектора Газа. Их пуск заставил включиться сирены воздушной тревоги в городе Ашкелон и его окрестностях. ЦАХАЛ удалось сбить одну ракету, остальные упали на открытой местности.
Палестинский «Исламский джихад» взял на себя ответственность за обстрел Ашкелона и его окрестностей. Соответствующее заявление опубликовано в официальном Telegram-канале военного крыла движения - группировки «Сарая аль-Кудс». «Мы нанесли ракетный удар по Ашкелону и другим израильским поселениям, расположенных на границе с сектором Газа», - говорится в тексте.
* * * 17:45
Израильские ВВС атаковали за сутки около 150 военных объектов организации «Хезболла» в Ливане, сухопутные подразделения продолжают бои в приграничных районах на юге страны, говорится в сводке армейской пресс-службы еврейского государства.
Согласно информации, в течение дня истребители и иные летательные аппараты израильских ВВС поражали на территории Ливана позиции для запуска противотанковых ракет, командные пункты, подземные объекты инфраструктуры, склады с оружием и отдельные вооруженные отряды «Хезболлы».
На земле сухопутные подразделения израильской армии «продолжают оперативную деятельность в Южном Ливане», вступая в бои с вооруженными формированиями «Хезболлы». «В течение прошедшего дня военнослужащие находили и уничтожали террористические туннели, объекты для хранения оружия, схроны с боеприпасами и места для подготовки террористов «Хезболлы»... Кроме того, за прошедший день военнослужащие Армии обороны Израиля уничтожали террористов в ближнем бою и во взаимодействии с ВВС Израиля», - говорится в заявлении.
Сухопутные подразделения также наводили удары ВВС по оружейным складам «Хезболлы» и другим объектам, где находились участники вооруженных отрядов этой организации: «В результате этих ударов уничтожены десятки террористов «Хезболлы», включая террористов из сил «Радван» (элитные подразделения боевого крыла «Хезболлы»)», - заявили в израильской армии.
Армейская пресс-служба сообщила также израильские военные зафиксировали новый обстрел северных районов страны. По ее информации, вслед за воздушной тревогой, объявленной в ряде районов Верхней и Западной Галилеи, был зафиксирован запуск «примерно 25 снарядов» с ливанской территории.