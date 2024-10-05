Бои в Ливане. «Хезболла» и «Исламский джихад» атакуют Израиль

Боевики движения «Хезболла» в воскресенье запустили ударные беспилотники по базе израильских военных около города Хайфа на севере Израиля, сообщает телеканал Al Arabiya.

В «Хезболле» уточнили, что налету подверглась база по «обслуживанию и восстановлению боеспособности» к югу от Хайфы.

Одновременно с тем в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили о пуске неуправляемых ракет из сектора Газа. Их пуск заставил включиться сирены воздушной тревоги в городе Ашкелон и его окрестностях. ЦАХАЛ удалось сбить одну ракету, остальные упали на открытой местности.

Палестинский «Исламский джихад» взял на себя ответственность за обстрел Ашкелона и его окрестностей. Соответствующее заявление опубликовано в официальном Telegram-канале военного крыла движения - группировки «Сарая аль-Кудс». «Мы нанесли ракетный удар по Ашкелону и другим израильским поселениям, расположенных на границе с сектором Газа», - говорится в тексте.