Бросить Наджибуллу, чтобы ухватиться за талибов

Решение исключить «Талибан» из списка террористов уже принято в Москве на высшем уровне, осталось лишь выполнить формальности. Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов. Весьма своевременное решение, нужно сказать. Талибы присутствовали на российском Международном экономическом форуме, теперь собираются на саммит БРИКС в Казани, и их присутствие там в качестве представителей организации, признанной в РФ террористической, отдает неким конфузом.

Поэтому возникающую таким образом политическую неловкость Кремлю необходимо снять и сделать вид, что ничего такого и не было, талибы вовсе не террористы, а вполне договороспособные партнеры. После чего начать «стричь купоны» от сотрудничества с ними в деле освоения афганских активов, как это уже делают Китай, Узбекистан, Туркменистан и Эмираты с Катаром. Тут ведь что главное: вопрос к российской внешней политике не в том, что «Талибан» исключат из списка террористических группировок. Вопрос - зачем его вообще туда включили? А об этом в Кремле предпочитают молчать. Или, когда он, этот вопрос, всплывает, предпочитают срочно соскакивать с темы и переводить разговор на другое. Поскольку продолжение его приводит к печальному выводу – никакой самостоятельной внешней политики нет. Когда было модно, бросив Наджибуллу и своих сторонников в Афганистане, которых было совсем не мало, Кремль кинулся обслуживать трек Запада, объявившего талибов вселенским злом, этаким Мордором. Вплоть до того, что был согласен и на размещение американских баз в Центральной Азии (Владимир Путин лично уговаривал на это Ислама Каримова и власти Кыргызстана), и на создание таковой базы НАТО на российской территории в Ульяновске. Причем эту тему лоббировал не кто иной, как нынешний «царский волк» Дмитрий Рогозин, который в своей антизападной риторике лишь немногим уступает зиц-председателю Дмитрию Медведеву. Видимо, потому, что не способен столько выпить «храброй воды».

Но мода изменилась, и талибов объявили террористами, хотя никто и никогда не смог привести убедительных доказательств того, что они имеют недобрые намерения в отношении России и постсоветского центральноазиатского пространства. Более того, многочисленные аналитические материалы в адрес Кремля утверждали совершенно обратное – что «Талибан» является национально-освободительным движением, отвергает иностранные элементы, старавшиеся его использовать, и сосредоточен на борьбе даже не столько с американской оккупацией, а с их союзниками в лице местной афганской знати. В итоге талибы победили, причем на данный момент не видно ни одной силы, которая попытается снова вторгнуться в Афганистан. Или внутри Афганистана свергнуть правление талибов. Ставка на Ахмад Шаха Масуда-младшего, на которого кто-то серьезно рассчитывал, откровенно не сыграла. Ближайшее как минимум десятилетие Афганистана будет связано с талибами. И, что важно, их эволюцией в сторону современных трендов.