Германия разрешила экспорт оружия в Турцию

Правительство Германии одобрило экспорт вооружений в Турцию, в числе которых 100 зенитных ракет RAM и 28 торпед SeaHake для военно-морских сил страны, пишет Der Spiegel.

Стоимость поставок составит около €336 млн. Это первый широкомасштабный экспорт оружия в Турцию за многие годы. Последние несколько лет Берлин сокращал объем подобных сделок с Анкарой, отмечает издание.

Стоимость ракет и торпед Der Spiegel оценил примерно в €256 млн. На еще €79 млн Германия поставит Турции материалы для модернизации подводных лодок. Также одобрен экспорт двигателей для турецких корветов и фрегатов на €1,9 млн.