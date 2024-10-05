Названы самые высокооплачиваемые лидеры стран

Самым высокооплачиваемым лидером страны стал премьер-министр Сингапура Лоуренс Вонг с зарплатой примерно $1,69 млн в год. Это следует из подсчетов PoliticalSalaries, пишет Forbes.

Далее государства распределились в следующем порядке:

второе место: президент Швейцарии Виола Амхерд — $569,5 тыс. в год;

третье место: премьер Австралии Энтони Албаниз — $412,5 тыс. в год;

четвертое место: президент США Джо Байден — $400 тыс. в год;

пятое место: канцлер Австрии — $316,7 тыс. в год;

шестое место: премьер Новой Зеландии Кристофер Лаксон — $310,5 тыс. в год;

седьмое место: премьер Канады Джастин Трюдо — $301 тыс. в год;

восьмое место: канцлер Германии Олаф Шольц — $293,3 тыс. в год;

девятое место: премьер Японии Сигэру Исиба — $276,4 тыс. в год;

десятое место: премьер Ирландии Саймон Харрис — $267,3 тыс. в год.

Беднее всех премьер Эфиопии Абий Ахмед Али — ему платят всего лишь $1,7 тыс. в год, слегка больше оценивают труд президента Нигерии Болы Тинубу ($2,2 тыс.) и премьера Монголии Лувсаннамсрайна Оюун-Эрдэнэ ($3,8 тыс.).

Аналитики также изучили соотношение зарплат президентов или глав правительств с уровнем ВВП на душу населения — то есть рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных в государстве, в среднем одним жителем этой страны.

Антилидером стала Кения — ее президент Уильям Руто получает за год $136 тыс., тогда как ВВП на душу населения составляет всего $5,7 тыс. Таким образом, соотношение составило 2360%. С небольшим отставанием в этом антирейтинге следует островное тихоокеанское государство Вануату — премьеру Шарлоту Салваю платят $75,8 тыс. в год, хотя ВВП на душу населения составляет всего $3,2 тыс. — соотношение в 2304%. На третьем месте Сингапур: несмотря на заработок премьера в $1,6 млн в год, ВВП на душу населения немногим превышает $127,5 тыс., соотношение двух показателей — 1320%.