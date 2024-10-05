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Американские самолеты у иранских границ
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Американские самолеты у иранских границ

В боях за Украину погиб известный российский оппозиционер

18:31 1796

В Украине в боях за ВСУ в Харьковской области погиб российский оппозиционный активист Ильдар Дадин. Об этом сообщила российская журналистка Ксения Ларина в соцсети X. Ей же рассказал о случившемся бывший вице-президент Газпромбанка Игорь Волобуев, который также воюет на стороне ВСУ.

Волобуеву о гибели Дадина рассказали его однополчане. Эту информацию The Insider подтвердили в «Сибирском батальоне» и легионе «Свобода России», где он воевал.

Ильдар Дадин — первый в России осужденный по статье о неоднократном нарушении правил проведения митингов. В марте 2016 года его приговорили к двум с половиной годам колонии по этому делу. В феврале 2017-го он вышел на свободу. Статью, по которой судили активиста, стали называть «дадинской». В начале 2023 года он приехал в Украину, чтобы присоединиться к Вооруженным силам Украины и воевать против российской армии. Дадин рассказывал в интервью «Медиазоне», что воевал под позывным «Ганди».

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