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Американские самолеты у иранских границ
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Американские самолеты у иранских границ

Девушка Дурова заявила, что потеряла ребенка

19:00 593

Юлия Вавилова, которая сопровождала основателя Telegram Павла Дурова в Париж, где он был арестован, рассказала, что во время этих событий узнала о своей беременности, а в октябре потеряла ребенка.

РБК передает, что пост об этом также опубликовал Дуров, которого задержали в парижском аэропорту 24 августа.

По его словам, 27 августа у него было «обычное многочасовое интервью с полицией». «Между вопросами я спросил своего адвоката, придет ли моя любимая Юлия тоже на допрос. Он сказал, что она должна была прийти, но не смогла. Я надавил на него, чтобы узнать причины. «Испугалась? Уехала из Парижа?» — спросил я. Он колебался. «Она беременна», — наконец сказал он», — пишет Дуров.

Вавилова рассказала, что узнала о потере ребенка 4 октября.

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