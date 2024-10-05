Девушка Дурова заявила, что потеряла ребенка
Юлия Вавилова, которая сопровождала основателя Telegram Павла Дурова в Париж, где он был арестован, рассказала, что во время этих событий узнала о своей беременности, а в октябре потеряла ребенка.
РБК передает, что пост об этом также опубликовал Дуров, которого задержали в парижском аэропорту 24 августа.
По его словам, 27 августа у него было «обычное многочасовое интервью с полицией». «Между вопросами я спросил своего адвоката, придет ли моя любимая Юлия тоже на допрос. Он сказал, что она должна была прийти, но не смогла. Я надавил на него, чтобы узнать причины. «Испугалась? Уехала из Парижа?» — спросил я. Он колебался. «Она беременна», — наконец сказал он», — пишет Дуров.
Вавилова рассказала, что узнала о потере ребенка 4 октября.