Девушка Дурова заявила, что потеряла ребенка

Юлия Вавилова, которая сопровождала основателя Telegram Павла Дурова в Париж, где он был арестован, рассказала, что во время этих событий узнала о своей беременности, а в октябре потеряла ребенка.

РБК передает, что пост об этом также опубликовал Дуров, которого задержали в парижском аэропорту 24 августа.