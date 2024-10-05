Иран отменил авиарейсы из всех аэропортов страны с 6 октября 21:00 до 7 октября 06:00 по местному времени. Об этом сообщает агентство IRNA со ссылкой на Организацию гражданской авиации.

«В связи с операционными ограничениями рейсы из аэропортов страны будут отменены с 21:00 сегодняшнего дня до 06:00 завтрашнего дня», - приводит агентство слова представителя ведомства.