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Американские самолеты у иранских границ
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Американские самолеты у иранских границ

Иран отменил авиарейсы

новость дополнена
19:23 520

Иран отменил авиарейсы из всех аэропортов страны с 6 октября 21:00 до 7 октября 06:00 по местному времени. Об этом сообщает агентство IRNA со ссылкой на Организацию гражданской авиации.

«В связи с операционными ограничениями рейсы из аэропортов страны будут отменены с 21:00 сегодняшнего дня до 06:00 завтрашнего дня», - приводит агентство слова представителя ведомства.

 

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