Генерала Хаджизаде наградили за удар по Израилю
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи вручил высшую награду государства - медаль «Знак победы» командующему Воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции генералу Амиру Али Хаджизаде.
«Военачальник был удостоен медали за блестящее проведение операции «Истинное обещание» – удар баллистическими ракетами по военным базам и шпионским центрам сионистского режима», – сообщает агентство «Тасним».
Операция «Истинное обещание-2» – такое название получил иранский ракетный удар по Израилю 1 октября. Он стал ответом на смерть лидера ХАМАС Исмаила Хании, лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы и бригадного генерала Аббаса Нилфорушана. Иранские СМИ заявили о разрушении нескольких израильских авиабаз. Израильские власти признают, что был нанесен ущерб базам Тель-Ноф и Неватим, однако заявляют, что ни один из самолетов не пострадал и удар не повлиял на действия ВВС ЦАХАЛ.