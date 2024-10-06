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Американские самолеты у иранских границ
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Американские самолеты у иранских границ

Генерала Хаджизаде наградили за удар по Израилю

19:32 2096

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи вручил высшую награду государства - медаль «Знак победы» командующему Воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции генералу Амиру Али Хаджизаде.

«Военачальник был удостоен медали за блестящее проведение операции «Истинное обещание» – удар баллистическими ракетами по военным базам и шпионским центрам сионистского режима», – сообщает агентство «Тасним».

Операция «Истинное обещание-2» – такое название получил иранский ракетный удар по Израилю 1 октября. Он стал ответом на смерть лидера ХАМАС Исмаила Хании, лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы и бригадного генерала Аббаса Нилфорушана. Иранские СМИ заявили о разрушении нескольких израильских авиабаз. Израильские власти признают, что был нанесен ущерб базам Тель-Ноф и Неватим, однако заявляют, что ни один из самолетов не пострадал и удар не повлиял на действия ВВС ЦАХАЛ.

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