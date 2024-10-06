Премьер-лига: «Туран-Товуз» обыграл «Зиря» и делит лидерство с «Карабахом»
Сегодня завершается 9-й тур азербайджанской футбольной Премьер-лиги.
В Товузе местный «Туран-Товуз» принимал «Зиря». Противостояние Курбана Бердыева и Рашада Садыхова завершилось победой товузцев со счетом 1:0. Хозяева ударно провели концовку матча и забили свой гол на 89-й минуте. Отличился Фаик Гаджиев.
«Туран-Товуз» набирает 18 очков и догоняет «Карабах», который сегодня сыграет в Сумгаите. Это пятая победа Товуза в нынешнем чемпионате при трех ничьих и лишь одном поражении.
Результаты других матчей тура: «Кяпяз» - «Нефтчи» - 4:3, «Сабаил» - «Шамахы» - 2:0, «Сабах» - «Араз-Нахчыван» - 1:1.
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