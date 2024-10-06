Новая попытка свергнуть Пашиняна: Галстанян созвал митинг

На площади Республики в Ереване проходит митинг оппозиционного движения «Священная борьба», созванный лидером движения архиепископом Багратом Галстаняном.

Ранее он заявлял, что стартует этап «победы и надежды» движения. Галстанян также заявил, что этим митингом будет положено начало решающему этапу борьбы.

В беседе с журналистами Галстанян заявил, что «при всех экс-президентах я был в оппозиции, но мы в тот период жили под господством ошибок, сейчас живем под господством трагедии».

Судя по фотографии с митинга, что опубликовали армянские СМИ, ряды участников акции заметно поредели.