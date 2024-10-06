Россияне расстреляли пленных украинских военных
20:17 1781
Российские военные расстреляли пленных украинских бойцов в городе Нью-Йорк Донецкой области Украины, сообщает УНИАН.
Видео расстрела опубликовала 12-я бригада специального назначения «Азов». На кадрах видно, как расстреливают трех безоружных украинских военных.
На днях в Офисе генерального прокурора Украины сообщили о казни россиянами 16 украинских военнопленных на Покровском направлении. В сентябре мечом показательно был убит украинский военнопленный.
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