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Американские самолеты у иранских границ
Новость дня
Американские самолеты у иранских границ

Россияне расстреляли пленных украинских военных

20:17 1781

Российские военные расстреляли пленных украинских бойцов в городе Нью-Йорк Донецкой области Украины, сообщает УНИАН.

Видео расстрела опубликовала 12-я бригада специального назначения «Азов». На кадрах видно, как расстреливают трех безоружных украинских военных.

На днях в Офисе генерального прокурора Украины сообщили о казни россиянами 16 украинских военнопленных на Покровском направлении. В сентябре мечом показательно был убит украинский военнопленный.

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