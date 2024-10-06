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Американские самолеты у иранских границ
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Американские самолеты у иранских границ

После грозных заявлений Нетаньяху и Макрон поговорили

20:35 817

6 октября глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху провел беседу с президентом Франции Эммануэлем Макроном, который ранее призвал прекратить поставлять Израилю оружие для войны в секторе Газа.

В ходе беседы премьер-министр сказал президенту Франции: «Подобно тому, как Иран поддерживает все части своей оси террора, ожидается, что друзья Израиля будут поддерживать его, а не налагать на него ограничения, которые только усилят ось зла», передают израильские СМИ.

Нетаньяху заявил во время разговора, что Израиль проводит военную операцию против «Хезболлы» в Ливане «в интересах мира в регионе» и ожидает визита главы МИД Франции Жан-Ноэля Барро «для продолжения диалога».

«Премьер-министр подчеркнул, что действия Израиля против «Хезболлы» создают возможность для изменения ситуации в Ливане в интересах стабильности, безопасности и мира во всем регионе. Два лидера договорились продвигать диалог по этому вопросу во время визита министра иностранных дел Франции, который выразил желание приехать в Израиль», - говорится в заявлении канцелярии главы израильского правительства, распространенном по итогам этой беседы.

Разговор Нетаньяху и Макрона состоялся на следующий день после того, как израильский премьер назвал позорными высказывания французского президента в поддержку прекращения поставок вооружения Израилю ради урегулирования ситуации в секторе Газа. Нетаньяху заявил, что Израиль победит всех противников даже без помощи Запада. Елисейский дворец в ответ заявил, что «чрезмерные слова» Нетаньяху не соответствуют духу дружбы между двумя странами.

Макрон в субботу в эфире радио France Inter выразил мнение, что прекращение поставок оружия Израилю для боевых действий в Газе является приоритетом на пути к политическому урегулированию конфликта. Президент Франции, упомянув операцию Израиля в Ливане, также заявил, что считает недопустимым «принесение в жертву» ливанского народа. Он подчеркнул, что Ливан не должен стать новой Газой, и призвал прекратить военные действия.

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