Российский генерал заявил, что Угледар «зачистили»
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В городе Угледар (Донецкая область Украины), который с 3 октября находится под российским контролем, завершена «зачистка», заявил замкомандующего группировки «Восток» генерал-лейтенант Роман Греков.
По его словам, Угледар «был крепким орешком на протяжении двух лет боевых действий».
«Угледар наш, подразделения закончили зачистку города, артиллерия продолжает наносить огневое поражение отступающему противнику», — сказал Греков.
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