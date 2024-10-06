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Американские самолеты у иранских границ
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Американские самолеты у иранских границ

Джейхун Байрамов отправился в Москву

21:09 478

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов 6 октября отправился с рабочим визитом в Москву для участия в заседании Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств (СНГ), сообщили в пресс-службе азербайджанского внешнеполитического ведомства.

В рамках визита запланировано выступление Джейхуна Байрамова на заседании СМИД СНГ, а также его участие во встречах на высшем уровне.

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