Украина получила первые F-16 от Нидерландов

Украина получила первые истребители F-16 от Нидерландов, объявило Министерство обороны Нидерландов.

«Впервые я могу официально объявить, что первые голландские F-16 были доставлены в Украину. Это срочно необходимо. В Харькове я видел ущерб от российских авиаударов и слышал частые сигналы воздушной тревоги. Остальные 24 самолета последуют в ближайшие месяцы», - написал посетивший сегодня Украину министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс в соцсети Х.

В другом посте Брекельманс заявил, что Нидерланды остаются в авангарде поддержки Украины, и именно поэтому он объявляет о плане действий по беспилотным летательным аппаратам: «На сумму 400 миллионов евро мы предоставим передовые беспилотники. Для разведки, обороны и нападения. Почти половина из них будет разработана в Нидерландах».