Украина получила первые F-16 от Нидерландов
Украина получила первые истребители F-16 от Нидерландов, объявило Министерство обороны Нидерландов.
«Впервые я могу официально объявить, что первые голландские F-16 были доставлены в Украину. Это срочно необходимо. В Харькове я видел ущерб от российских авиаударов и слышал частые сигналы воздушной тревоги. Остальные 24 самолета последуют в ближайшие месяцы», - написал посетивший сегодня Украину министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс в соцсети Х.
В другом посте Брекельманс заявил, что Нидерланды остаются в авангарде поддержки Украины, и именно поэтому он объявляет о плане действий по беспилотным летательным аппаратам: «На сумму 400 миллионов евро мы предоставим передовые беспилотники. Для разведки, обороны и нападения. Почти половина из них будет разработана в Нидерландах».
* * * 22:01
В воскресенье, 6 октября, министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс прибыл в Украину с неанонсированным визитом.
Он посетил Харьков, который ежедневно подвергается обстрелам России, сообщается в его публикации в соцсети Х.
Ближе к вечеру Брекельманс опубликовал пост, в котором рассказал, что своими глазами увидел последствия российских бомбардировок. Брекельманс подчеркнул, что защититься от этого Украина может только в том случае, если будет держать РФ подальше.
«Разрушены квартиры. Нехватка электроэнергии. Дети ходят в школу в бункерах. Украина может защититься от этого, только держа Россию на большем расстоянии», - говорится в сообщении.