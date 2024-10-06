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Американские самолеты у иранских границ
Новость дня
Американские самолеты у иранских границ

Украина получила первые F-16 от Нидерландов

обновлено 22:25
22:25 1654

Украина получила первые истребители F-16 от Нидерландов, объявило Министерство обороны Нидерландов.

«Впервые я могу официально объявить, что первые голландские F-16 были доставлены в Украину. Это срочно необходимо. В Харькове я видел ущерб от российских авиаударов и слышал частые сигналы воздушной тревоги. Остальные 24 самолета последуют в ближайшие месяцы», - написал посетивший сегодня Украину министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс в соцсети Х.

В другом посте Брекельманс заявил, что Нидерланды остаются в авангарде поддержки Украины, и именно поэтому он объявляет о плане действий по беспилотным летательным аппаратам: «На сумму 400 миллионов евро мы предоставим передовые беспилотники. Для разведки, обороны и нападения. Почти половина из них будет разработана в Нидерландах».

* * * 22:01

В воскресенье, 6 октября, министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс прибыл в Украину с неанонсированным визитом.

Он посетил Харьков, который ежедневно подвергается обстрелам России, сообщается в его публикации в соцсети Х.

Ближе к вечеру Брекельманс опубликовал пост, в котором рассказал, что своими глазами увидел последствия российских бомбардировок. Брекельманс подчеркнул, что защититься от этого Украина может только в том случае, если будет держать РФ подальше.

«Разрушены квартиры. Нехватка электроэнергии. Дети ходят в школу в бункерах. Украина может защититься от этого, только держа Россию на большем расстоянии», - говорится в сообщении.

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