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У Азербайджана три медали на чемпионате мира в Перу

Отдел спорта
6 октября 2024, 23:52 600

В столице Перу Лиме завершился молодежный чемпионат мира по стрельбе.

В заключительный день соревнований на высшую ступень пьедестала почета поднялся Имран Гараев. В стрельбе с 50 метров он с 552 очками опередил 18 соперников.

Также в активе азербайджанских стрелков серебро и бронза. Серебро было добыто в командных женских соревнованиях в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров. В состав сборной Азербайджана входили Зейнаб Султанова, Лейли Алиева и София Бархалова. София также взяла бронзу в стрельбе с 50 метров.

Стоит отметить, что все награды были завоеваны в неолимпийских дисциплинах. В общекомандном зачете Азербайджан занял 12-е место.

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