Израиль не исключает удар по ядерным объектам Ирана

Министр обороны Израиля Йоав Галант не исключил возможности нанесения ударов по объектам ядерной инфраструктуры Ирана.

«Все варианты обсуждаются, - сказал Галант в беседе с телекомпанией CNN. - Мы доказали, что у Израиля есть возможности поражать цели вблизи и на дальнем расстоянии. Мы соответствующим образом ответим на атаку Ирана».

Как отмечает CNN, США четко дали понять, что выступают против ударов по иранской ядерной инфраструктуре. Галант отметил, что Израиль координируется с Вашингтоном, однако решения о способе ответа на атаку Ирана будет принимать самостоятельно. Министр обороны также заявил, что наземная операция Израиля против «Хезболлы» по-прежнему носит ограниченный характер.