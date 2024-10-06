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Американские самолеты у иранских границ
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Американские самолеты у иранских границ

Израиль не исключает удар по ядерным объектам Ирана

00:05 731

Министр обороны Израиля Йоав Галант не исключил возможности нанесения ударов по объектам ядерной инфраструктуры Ирана.

«Все варианты обсуждаются, - сказал Галант в беседе с телекомпанией CNN. - Мы доказали, что у Израиля есть возможности поражать цели вблизи и на дальнем расстоянии. Мы соответствующим образом ответим на атаку Ирана».

Как отмечает CNN, США четко дали понять, что выступают против ударов по иранской ядерной инфраструктуре. Галант отметил, что Израиль координируется с Вашингтоном, однако решения о способе ответа на атаку Ирана будет принимать самостоятельно. Министр обороны также заявил, что наземная операция Израиля против «Хезболлы» по-прежнему носит ограниченный характер.

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