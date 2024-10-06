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В Южной Европе могут появиться пустыни

предупреждение ООН
00:46 615

Странам Южной Европы грозит опустынивание при глобальном потеплении более чем на три градуса по Цельсию, заявил председатель Межправительственной группы экспертов по изменению климата ООН Джим Ски. Его слова передает газета The Daily Telegraph.

«Вся Европа уязвима, особенно Средиземноморье. Мы уже видим, что опустынивание происходит не только в Северной Африке, но и на южных окраинах Европы, таких как Греция, Португалия и Турция», — сказал Ски.

По его словам, глобальное потепление на три градуса по Цельсию может произойти к 2100 году. При этом Западная Европа и Великобритания, по оценке Ски, столкнутся к концу столетия с еще большим потеплением — до пяти градусов по Цельсию.

Одним из самых больших рисков глобального потепления может стать формирование жаркого и влажного климата. Ски отметил, что это может вызвать экономические проблемы, в частности, Польша может столкнуться с трудностями при выращивании картофеля, а Италии грозит исчезновение твердых сортов пшеницы, которые используются при производстве макарон.

Эксперт заявил, что человечество уже упустило шанс удержать глобальное потепление ниже полутора градусов по Цельсию, а чтобы удержать его ниже двух градусов, потребуются «героические усилия». По оценке Ски, изменение климата перестало быть проблемой будущих десятилетий, оно происходит уже сейчас, и человечеству необходимо к нему адаптироваться.

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