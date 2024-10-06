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Короля Саудовской Аравии отправили на обследование

01:04 313

Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд проходит медобследование из-за воспаления легких, сообщает саудовское госагентство SPA.

«Король... проходит… некоторые медицинские обследования из-за воспаления легких», — говорится в заявлении королевской канцелярии.

Это уже второй случай воспаления легких у 88-летнего монарха за последние полгода.

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