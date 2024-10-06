Короля Саудовской Аравии отправили на обследование
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Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд проходит медобследование из-за воспаления легких, сообщает саудовское госагентство SPA.
«Король... проходит… некоторые медицинские обследования из-за воспаления легких», — говорится в заявлении королевской канцелярии.
Это уже второй случай воспаления легких у 88-летнего монарха за последние полгода.
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