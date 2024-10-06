Зеленский отправил главу Генштаба ВСУ в США: обсуждать план победы

Начальник Генштаба ВСУ Анатолий Баргилевич и вице-премьер Ольга Стефанишина находятся в Вашингтоне для обсуждения деталей плана победы с партнерами, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Говорил также с главкомом Сырским. Был доклад о текущей ситуации на фронте. Покровское направление, Кураховское, Лиманское. Главком вместе с другими военными, с представителями Министерства обороны на следующей неделе будут работать с нашими партнерами по деталям Плана победы – военных пунктов Плана и стратегических безопасности. Я отправил наших представителей в Вашингтон – начальника Генштаба Баргилевича и вице-премьер-министра Стефанишину».

Во время визита в США в конце сентября Зеленский представил план победы президенту США Джо Байдену, а также кандидатам в президенты Камале Харрис и Дональду Трампу. Ожидается, что президент Украины представит свой план победы лидерам стран-союзников, которые соберутся на заседании контактной группы в формате «Рамштайн» 12 октября.