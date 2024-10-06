Где Израиль находит сотни миллиардов на войну?

Еще в мае нынешнего года глава Центробанка Израиля Амир Ярон заявил, что конфликт в секторе Газа обойдется Израилю в 67 миллиардов долларов в виде расходов на оборону, гражданские нужды, а также потерь налоговых поступлений в 2023-2025 годах. По словам главы Центробанка, процветающая экономика требует безопасности, а безопасность, в свою очередь - процветающей экономики. Следовательно, война не должна привести к отмене постоянных расходов на оборону, однако необходимо найти нужный баланс.

Скудная информация о растущих расходах Израиля на военные действия не позволяет судить о реальных масштабах их влияния на госбюджет. С уверенностью можно сказать лишь одно - общие расходы, давно уже вышедшие за рамки прогнозов Амира Ярона, будут расти еще очень долго и обойдутся Израилю в сотни миллиардов долларов. Напомним, что в феврале этого года из-за войны с ХАМАС международное рейтинговое агентство Moody's понизило рейтинг Израиля с A1 до A2. Тогда в канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаньяху это объяснили следствием навязанной еврейскому государству войны на несколько фронтов, но при этом выразили уверенность, что доверие будет восстановлено после того, как Израиль победит. Но, как показывают последние события, масштабы регионального конфликта не только не сокращаются, но и грозят перерасти в мировую войну. События развивались настолько интенсивно, что уже спустя три-четыре месяца все то же агентство Moody's вновь понизило долгосрочные рейтинги эмитента правительства Израиля в иностранной и национальной валютах с A2 до Baa1 с негативным прогнозом. На этот раз обусловив этот шаг обострением конфликта с ливанской «Хезболлой».