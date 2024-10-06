Где Израиль находит сотни миллиардов на войну?
Еще в мае нынешнего года глава Центробанка Израиля Амир Ярон заявил, что конфликт в секторе Газа обойдется Израилю в 67 миллиардов долларов в виде расходов на оборону, гражданские нужды, а также потерь налоговых поступлений в 2023-2025 годах.
По словам главы Центробанка, процветающая экономика требует безопасности, а безопасность, в свою очередь - процветающей экономики. Следовательно, война не должна привести к отмене постоянных расходов на оборону, однако необходимо найти нужный баланс.
Скудная информация о растущих расходах Израиля на военные действия не позволяет судить о реальных масштабах их влияния на госбюджет. С уверенностью можно сказать лишь одно - общие расходы, давно уже вышедшие за рамки прогнозов Амира Ярона, будут расти еще очень долго и обойдутся Израилю в сотни миллиардов долларов.
Напомним, что в феврале этого года из-за войны с ХАМАС международное рейтинговое агентство Moody's понизило рейтинг Израиля с A1 до A2. Тогда в канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаньяху это объяснили следствием навязанной еврейскому государству войны на несколько фронтов, но при этом выразили уверенность, что доверие будет восстановлено после того, как Израиль победит. Но, как показывают последние события, масштабы регионального конфликта не только не сокращаются, но и грозят перерасти в мировую войну.
События развивались настолько интенсивно, что уже спустя три-четыре месяца все то же агентство Moody's вновь понизило долгосрочные рейтинги эмитента правительства Израиля в иностранной и национальной валютах с A2 до Baa1 с негативным прогнозом. На этот раз обусловив этот шаг обострением конфликта с ливанской «Хезболлой».
Moody's подчеркивает, что шансы на достижение договоренности о прекращении огня в секторе Газа снизились, тогда как внутриполитические и геополитические риски значительно возросли. Согласно прогнозу, вероятность крупномасштабного конфликта между Израилем и Ираном хотя и остается низкой, но по-прежнему не исключена. Как следствие, агентство ожидает, что по итогам 2024 года рост ВВП Израиля составит только 0,5 процента. А прогноз роста ВВП на 2025 год понижен с 4 до 1,5 процента.
При этом мало кто решится обвинить Moody's в предвзятости. Расходы Израиля на войны вокруг своей территории действительно колоссальны, и это ведь не считая еще массированной помощи США и других союзников, размеры которой пока не признают ни в Вашингтоне, ни в Иерусалиме. Впрочем, вряд ли эти цифры удастся скрывать достаточно долго. В СМИ уже стали появляться первые официальные данные о спаде израильской экономики, правда, пока только в отдельных сферах.
Так, Министерство туризма еврейского государства признает, что обострение обстановки на Ближнем Востоке привело к резкому снижению притока иностранных туристов. За год, прошедший с начала военной операции в секторе Газы, страну посетили около 853 тысяч зарубежных гостей. Большинство - за туристами из США, далее в порядке убывания следуют Франция, Великобритания, Россия и Филиппины. Большинство посетивших Израиль за этот период - евреи.
Министерство туризма констатирует, что начало военных действий в Газе в октябре 2023 года прервало восстановительную динамику израильской индустрии туризма, наметившуюся после глобального кризиса COVID-19. Темпы прироста турпотока, наблюдавшиеся в 2023 году до начала событий 7 октября, указывали на возможность установления нового мирового рекорда в сфере туризма. В частности, ожидалось, что будет превзойдено достижение допандемийного 2019 года, когда Израиль посетили около 4,5 миллиона туристов. Однако все ожидания перечеркнул военный конфликт в регионе. По итогам 2023 года число иностранных гостей Израиля составило всего лишь три миллиона, а в нынешнем году этот показатель, скорее всего, не превысит даже миллион.