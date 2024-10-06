Тактика Украины: измотать Россию медленной битвой

Насколько успешной окажется такая тактика, пока неясно, считают авторы публикации. Журналисты издания напоминают, что за последний год Украина потеряла несколько городов в Донецкой области, но только после ожесточенных битв, в которых армия РФ теряла большое число военных и техники.

ВСУ пытаются победить российскую армию, истощив ее ресурсы в тяжелой и кровопролитной битве за города Донбасса, делает вывод газета New York Times, анализируя стратегию Украины на нынешнем этапе войны с Россией.

«Вопрос в том, сколько они потеряют, пока не поймут, что это бессмысленно», — цитирует NYT военного из 411-го батальона ВСУ, который воюет в районе Покровска.

Наступление ВСУ в Курской области способствовало истощению украинских ресурсов, считают некоторые из опрошенных изданием аналитиков. Военный эксперт Паси Паронинен из финской компании Black Bird Group отмечает, что за последние два месяца армия РФ захватила около 700 квадратных километров украинской территории, что примерно втрое больше, чем было оккупировано в июне и июле. Однако для выполнения российской цели по захвату всей Донецкой области еще очень далеко, продолжает издание. Для этого армии РФ нужно будет взять под контроль еще около 10 тыс. квадратных километров, то есть примерно в пять раз больше, чем было оккупировано в течение последнего года.

При этом, по данным, на которые ссылаются авторы публикации, Россия ежедневно теряет в Украине почти 1,2 тыс. военных убитыми и ранеными, а число поврежденной российской бронетехники примерно втрое превышает украинские потери.

Как считают эксперты британского Королевского института Королевского института оборонных исследований (RUSI), при нынешнем темпе российских потерь и скорости производства на российских заводах, тяжелая техника у России закончится к 2026 году.

Существенные потери несет и Украина, обладающая значительно меньшими ресурсами как с точки зрения численности призывников, так и потенциала военной промышленности, отмечают авторы публикации. По мнению экспертов, с которыми поговорили авторы NYT, Украина способна выдержать битву за Донбасс и ждать момента, пока российские потери начнут приобретать кумулятивный эффект. Но некоторые собеседники издания считают, что риск для ВСУ вырос после начала их операции в Курской области.