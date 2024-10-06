Как война Израиля с Ираном отразится на Азербайджане?

О влияние взрывоопасной ближневосточной ситуации на мировую экономику рассуждают в эти дни известные ученые, эксперты и международные институты. Так, по данным аналитиков британского информационного агентства Reuters, одним из бенефициаров недавнего иранского ракетного удара по Израилю стал доллар США, значительно усиливший свои позиции. Ну, а главным следствием эскалации для мировой экономики стал рост цен на нефть. Из-за опасений, что ответный удар Израиля по Ирану может помешать ее поставкам, цены на «черное золото» выросли в минувший четверг примерно на 2 процента. При этом непонятно, приведет ли дальнейшая эскалация напряженности на Ближнем Востоке к длительному подъему цен. Дело в том, и США располагают высокими запасами нефти, и у стран ОПЕК вполне достаточно резервных мощностей, позволяющих компенсировать последствия войны.

На данный момент фьючерсы на марку Brent торгуются на уровне 75 долларов за баррель. Это значительно ниже уровня 84 доллара на момент вторжения боевиков ХАМАС в Израиль в октябре 2023 года и на порядок отстает от максимума в 130 долларов за баррель, зафиксированного после вторжения России в Украину в феврале 2022-го. По оценкам специализированного издания Oxford Economics, в случае полномасштабной войны, которая приведет к масштабным атакам на энергетическую инфраструктуру на Ближнем Востоке и в регионах Персидского залива, можно ожидать скачка цен на нефть до 130 долларов. В то же время, известный экономист Игорь Липсиц, являющийся одним из основателей московской «Высшей школы экономики», считает, что высокие цены на нефть не продержатся долго и быстро обрушатся до отметки 50 долларов за баррель - катастрофической для российской экономики, поскольку нефть является главным источником доходов России и средством Путина для финансирования чрезвычайно затратной войны в Украине. Чему во многом поспособствовали действия коллективного Запада, который, задавшись целью лишить Россию этого преимущества, увеличил добычу в крупнейших нефтедобывающих странах, включая США и Канаду.

О влияние возможной войны между Израилем и Ираном на экономику Азербайджана, haqqin.az побеседовал с ведущими азербайджанскими экономистами. По мнению экс-вице-премьера, бывшего депутата Милли Меджлиса Вахида Ахмедова, война может остановить транспортные проекты Азербайджана, связанные с Ираном. В частности, строительство железнодорожного сообщения Астара (Азербайджан) – Решт (Иран), а также реализацию проекта международного транспортного коридора «Север-Юг». «Возможны также проблемы в транзите товаров из региона Индийского океана в Азербайджан через иранскую территорию, - продолжил Ахмедов. - Что же касается нефти, то в госбюджете Азербайджана на 2024 году ее цена заложена на уровне 75 долларов за баррель. В принципе, рост до 130 долларов вполне возможен, но на непродолжительное время. Все зависит от спекулятивной игры на мировом рынке. В то же время, война может создать для Азербайджана социальные проблемы в лице беженцев из Исламской Республики. А вот это, по мнению экономиста, может стать действительно большой проблемой. И в первую очередь, для живущих в Иране этнических азербайджанцев, которым, в случае обострения военных действий, сподручнее будет бежать на север, в Азербайджанскую Республику, которая должна будет их принять и обустроить в соответствии с международными стандартам предоставления убежища».

По мнению другого экономиста Рауфа Гараева, азербайджано-иранский торговый оборот настолько незначителен, что на экономике нашей страны война особо не скажется. «По данным Государственного таможенного комитета, за восемь месяцев нынешнего года из Азербайджана в Иран было экспортировано товаров на 9,4 миллиона долларов, то есть, всего 0,05 процента общего экспорта страны, - отметил Гараев. - Речь идет об электроэнергии, газе, металлоконструкциях и прочем. А наш импорт из Ирана составил 394 миллиона долларов – примерно 3 процента от общего объема товаров, ввозимых в Азербайджан. В основном, мы покупаем у южных соседей фрукты, овощи, чай, сладости, мучные изделия, кварц, гипс, цемент, смазочные масла, моющие средства, товары химической промышленности и обувь». В то же время Израиль, по словам Рауфа Гараева, является нашим пятым по объему торговли партнером после Италии, Турции, России и Китая. За 9 месяцев 2024 года азербайджано-израильский товарооборот составил 1 миллиард 409 миллионов долларов, то есть, 4,55 процента всей внешней торговли Азербайджана. «В азербайджанском экспорте Израиль занимает третье место после Италии и Турции, - уточнил он. - В этом году Азербайджан поставил Израилю товары на сумму 1 миллиард 388 миллионов долларов, что составляет 7 процентов всего нашего экспорта страны, основой которого является нефть».