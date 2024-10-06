Кому нужен «коридор Пашиняна» – отвечают сами армяне

В Армении и за ее пределами активно обсуждается проект премьер-министра Никола Пашиняна с претенциозным названием «Перекресток мира». Суть его заключается в том, чтобы задействовать региональные коммуникации, автомобильные и железные дороги между Арменией, Турцией, Азербайджаном и Ираном. Мало того, Пашинян публично заявляет, что без «Перекрестка мира», в центре которого, естественно, должна находиться Армения, невозможна реализация ни МТК «Север-Юг», ни Срединного коридора.

Будучи идейным генератором своего детища, Никол Пашинян убеждает соседей по региону в его чрезвычайной полезности, что дорога через Армению станет самым коротким и эффективным железнодорожным и автомобильным маршрутом, соединяющим Каспий со Средиземным морем, а Персидский залив - с Черным. Ну и, наконец, главный аргумент Пашиняна – идея «Перекрестка мира» является неотъемлемой частью региональной мирной повестки, которую намерено претворить правительство Армении. Однако многочисленные презентации и неподдельный оптимизм армянского премьер-министра не убедили ни другие страны, ни потенциальных инвесторов в целесообразности реализации «Перекрестка мира». Да и о чем, собственно, говорить, если даже армянская общественность называет этот проект мертворожденным, а политический обозреватель Армен Багдасарян утверждает, что если «Перекресток мира» кому-то и нужен в регионе, то только самой Армении. «Безусловно, обещанная Пашиняном эпоха мира и процветания в регионе выглядит прекрасно, - отметил Багдасарян. - Только вот какую цену придется заплатить за нее Армении? Все это больше похоже на иллюзии и пустые обещания, которыми Пашинян пытается обмануть армянский народ. Но ведь все прекрасно понимают: пока не будет решен вопрос Сюника (южная область Армении, граничащая с Азербайджаном, по которой проходит пресловутый «Зангезурский коридор» – ред.), вероятность достижения мира на Южном Кавказе равна нулю. И Баку не нужна такая дорога, какой ее себе представляет наш премьер-министр и его команда». Как утверждает Багдасарян, ни одной стране региона, кроме Армении, пашиняновский проект невыгоден.

«Больше других он не нужен Грузии, имеющей монополию на дорогах Запад-Восток, - считает армянский политолог. - Если будет задействован «Перекресток мира», то Грузия лишится как минимум половины своей нынешней огромной прибыли за транзит, поскольку основные потоки из Китая и Центральной Азии в Европу пойдут уже через Армению. Ирану проект тоже не нужен, поскольку он, конечно же, не допустит, чтобы Турция и Азербайджан провозили у него под носом какие угодно грузы. Отношения Баку и Анкары, в комментариях, как принято говорить, не нуждаются. Что же касается России, то «Перекресток мира» ей, безусловно, нужен, но только при одном условии — если контролировать его будет Москва, а не Ереван. Словом, пять из шести стран региона против «Перекрестка мира». Следовательно, то, что представляет себе премьер Армении, не произойдет, хотим мы этого или нет». Еще жестче звучит позиция главы партии «Единая Родина» Самвела Бабаяна. «Азербайджан в своем развитии сделал акцент на логистику, на развитие дорог и коммуникаций, на роль транзитной страны, - напомнил Бабаян. - То же самое делает Грузия, также являющаяся транзитной страной. И только Армения закрыла горлышко этой самой бутылки, никому не дает развиваться и сама не развивается. Баку хочет, чтобы был открыт альтернативный логистический маршрут - дорога через Мегри. Когда мы отказываемся от этого, то настраиваем против себя соседей. Если Армения становится транзитной страной, то развиваемся и мы, и наши соседи. Но мы выбрали другой путь и почему-то называем его «мирным». Какой может быть мир, если вы предпринимаете шаги не только против интересов Азербайджана и Турции, но и против собственных интересов?» Приходится констатировать, что позиция Армении в вопросе транспортных коммуникаций фактически завела регион в тупик, грозящий новой войной. С одной стороны, Пашинян выступает против экстерриториального коридора, а с другой – за разблокирование дорог.

Баку неоднократно заявлял, что готов к переговорам вокруг варианта упрощенной процедуры по примеру российского Калининграда, но власти Армении предлагают взамен «Перекресток мира», поскольку уже пообещали Армении, что навстречу Азербайджану не пойдут и «Зангезурский коридор» ни при каких обстоятельствах не откроют. Тем более что у Еревана с Тегераном подписаны несколько меморандумов о том, что в районе Сюника должна быть построена крупная ГЭС. Интересен в этой связи компромисс, который предлагает Самвел Бабаян. Суть его в том, что через верхнюю часть «Зангезурского коридора» должен пройти газопровод, который Индия и Иран хотят протянуть через Армению и Грузию до Болгарии, а в нижней – дорога, связующая Азербайджан с Нахчываном, по которой грузы из Центральной Азии и России пойдут в Турцию, Сирию и другие страны. «Это реальный перекресток, - утверждает лидер партии «Единая Родина». - И это реальный путь развития Армении». Тем временем Никол Пашинян по-прежнему добивается реализации основного принципа своего проекта, суть которого заключена в следующем: вся инфраструктура, включая автомобильные, железные и воздушные трассы, трубопроводы, кабели, линии электропередачи, действуют под суверенитетом и юрисдикцией тех стран, через которые они проходят.