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Израиль захватил Дженин

10:12 1255

Армия Израиля на рассвете взяла штурмом город Дженин на Западном берегу реки Иордан, сообщают зарубежные СМИ.

Отмечается, что израильтяне в сопровождении военной техники и бульдозеров захватили восточную часть города в направлении кварталов Халима Аль-Саадия и Баядер.

Палестинское информагентство утверждает, что армия Израиля окружила государственную больницу Дженина. Военные перекрыли ведущие к ней дороги и готовятся к сносу здания. WAFA также стало известно, что в ночь на 7 октября израильские военные вошли в город Тулькарм.

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