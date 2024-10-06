Израиль захватил Дженин
Армия Израиля на рассвете взяла штурмом город Дженин на Западном берегу реки Иордан, сообщают зарубежные СМИ.
Отмечается, что израильтяне в сопровождении военной техники и бульдозеров захватили восточную часть города в направлении кварталов Халима Аль-Саадия и Баядер.
Палестинское информагентство утверждает, что армия Израиля окружила государственную больницу Дженина. Военные перекрыли ведущие к ней дороги и готовятся к сносу здания. WAFA также стало известно, что в ночь на 7 октября израильские военные вошли в город Тулькарм.