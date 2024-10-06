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Бейрут сотрясают взрывы: атакованы штаб разведки и склады с оружием «Хезболлы»
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Бейрут сотрясают взрывы: атакованы штаб разведки и склады с оружием «Хезболлы»

Хаменеи стал писать на иврите

10:23 1282

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи сегодня утром ровно в 06:29 опубликовал пост на иврите:

«Операция «Наводнение Аль-Акса» отбросила сионистский режим на 70 лет назад».

Именно в это время ровно год назад боевики ХАМАС осуществили полномасштабное вторжение на территорию Израиля, в результате которого погибли около 1200 израильтян, более 200 были взяты в заложники.

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