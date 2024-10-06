Горит крупнейшая нефтебаза в Крыму
10:34 1367
Пожар произошел на нефтебазе в крымском городе Феодосия, горят несколько цистерн с топливом.
По словам местных жителей, взрывы в районе нефтебазы прогремели около половины пятого утра. Вскоре там разгорелся пожар. В Феодосии из-за пожара на нефтебазе введен режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера.
Ответственность за удар взял на себя Генштаб ВС Украины. Заявляется, что ракетой поражен крупнейший по объемам переработки морской нефтяной терминал Крыма.
October 7, 2024
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