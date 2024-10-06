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Бейрут сотрясают взрывы: атакованы штаб разведки и склады с оружием «Хезболлы»
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Бейрут сотрясают взрывы: атакованы штаб разведки и склады с оружием «Хезболлы»

Горит крупнейшая нефтебаза в Крыму

видео
10:34 1367

Пожар произошел на нефтебазе в крымском городе Феодосия, горят несколько цистерн с топливом.

По словам местных жителей, взрывы в районе нефтебазы прогремели около половины пятого утра. Вскоре там разгорелся пожар. В Феодосии из-за пожара на нефтебазе введен режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера.

Ответственность за удар взял на себя Генштаб ВС Украины. Заявляется, что ракетой поражен крупнейший по объемам переработки морской нефтяной терминал Крыма.

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