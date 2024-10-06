Лидер в области инноваций и скорости компания Bakcell является главным партнером Инновационного Саммита INMerge - крупнейшего инновационного саммита в регионе. Благодаря этому партнерству Bakcell продемонстрирует свои инновационные технологии и решения на основе искусственного интеллекта в Азербайджане.

Главный исполнительный директор компании Bakcell Клаус Мюллер выступит на Инновационном Саммите INMerge.

В рамках саммита состоятся презентации, панельные дискуссии и различные семинары с участием руководителей и представителей ведущих компаний страны и мира, а также инвесторов, местных и зарубежных стартапов.

Цель Инновационного саммита INMerge, который состоится 10-11 октября, заключается в том, чтобы способствовать развитию инновационной экосистемы, объединить стартапы и инвесторов, создать возможность для сотрудничества и площадку для обмена идеями и опытом между всеми участниками инновационной экосистемы.

О компании Bakcell

Bakcell - первая и крупнейшая частная телекоммуникационная компания в Азербайджане. В настоящее время компания Bakcell предоставляет высококачественные и быстрые телекоммуникационные услуги более чем трем миллионам клиентов. Компания стремится внести свой вклад в устойчивое развитие Азербайджана посредством инноваций и решений искусственного интеллекта, являясь одним из крупнейших инвесторов в ненефтяной сектор азербайджанской экономики.

Bakcel входит в состав NEQSOL Holding - международной группы компаний, работающих в энергетическом, телекоммуникационном, высокотехнологичном и строительном секторах разных стран.