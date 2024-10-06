В Армении заявили, что Азербайджану не о чем беспокоиться

Мирный договор между Ереваном и Баку получит более высокую юридическую силу, чем любой внутренний закон, заявила пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян. Так она прокомментировала требования Баку изменить армянскую конституцию, исключив из нее пункты о территориальных претензиях к Азербайджану.

«Когда мирный договор будет подписан Арменией и Азербайджаном, получит заключение Конституционного суда о соответствии Конституции и будет ратифицирован в армянском парламенте, он обретет более высокую юридическую силу, чем любой внутренний закон», – пояснила представитель ведомства.

Следовательно, по словам Бадалян, подписание мирного договора развеет все опасения по поводу законодательных актов.