USD 1.7000
EUR 1.8646
RUB 0.0179
Подписаться на уведомления
Бейрут сотрясают взрывы: атакованы штаб разведки и склады с оружием «Хезболлы»
Новость дня
Бейрут сотрясают взрывы: атакованы штаб разведки и склады с оружием «Хезболлы»

Иранцы глубоко впечатлили Путина

10:58 1234

Президент России Владимир Путин винит западную идеологию в низкой рождаемости. Теперь он хочет ее повысить по примеру Ирана, пишет журналист Михаил Зыгарь для Der Spiegel.

По его словам, несколько лет назад российскому президенту рассказали историю демографического бума после революции в Иране. С 1979 года численность населения увеличилась более чем в два раза, радикально изменив облик страны. От прежней светской, прозападной страны, где женщины свободно разгуливали с непокрытой головой, не осталось и следа.

«Эта история произвела глубокое впечатление на Путина. Ему особенно понравилось, что этот демографический бум произошел в разгар ирано-иракской войны. С тех пор Путин увлекся идеей провести аналогичные демографические изменения в России», - утверждается в статье.

Кому нужен «коридор Пашиняна» – отвечают сами армяне
Кому нужен «коридор Пашиняна» – отвечают сами армяне наш комментарий
08:12 6352
Бросить Наджибуллу, чтобы ухватиться за талибов
Бросить Наджибуллу, чтобы ухватиться за талибов Восток — дело тонкое
6 октября 2024, 18:03 5545
Как война Израиля с Ираном отразится на Азербайджане?
Как война Израиля с Ираном отразится на Азербайджане? В студии haqqin.az экс-вице-премьер Вахид Ахмедов и экономист Рауф Гараев
02:13 9092
Трамп и Маск идут на «последние выборы Америки»
Трамп и Маск идут на «последние выборы Америки» наша корреспонденция
6 октября 2024, 15:25 5772
Иран возобновил авиасообщение
Иран возобновил авиасообщение обновлено 02:23
02:23 7034
Где Израиль находит сотни миллиардов на войну?
Где Израиль находит сотни миллиардов на войну? главный вопрос
01:56 7193
«Моссад» взялся за Сирию. Идет зачистка
«Моссад» взялся за Сирию. Идет зачистка наш комментарий
6 октября 2024, 12:12 8038
Бейрут сотрясают взрывы: атакованы штаб разведки и склады с оружием «Хезболлы»
Бейрут сотрясают взрывы: атакованы штаб разведки и склады с оружием «Хезболлы» видео; обновлено 02:14
02:14 11237
Выбирают судьбу Грузии
Выбирают судьбу Грузии за стеклом
6 октября 2024, 06:46 10954
Хайфа под сильным обстрелом
Хайфа под сильным обстрелом видео
00:39 4793
Галстанян и Ко анонсируют новый митинг. Сегодняшний завершился ничем
Галстанян и Ко анонсируют новый митинг. Сегодняшний завершился ничем обновлено 23:24
6 октября 2024, 23:24 5296

ЭТО ВАЖНО

Кому нужен «коридор Пашиняна» – отвечают сами армяне
Кому нужен «коридор Пашиняна» – отвечают сами армяне наш комментарий
08:12 6352
Бросить Наджибуллу, чтобы ухватиться за талибов
Бросить Наджибуллу, чтобы ухватиться за талибов Восток — дело тонкое
6 октября 2024, 18:03 5545
Как война Израиля с Ираном отразится на Азербайджане?
Как война Израиля с Ираном отразится на Азербайджане? В студии haqqin.az экс-вице-премьер Вахид Ахмедов и экономист Рауф Гараев
02:13 9092
Трамп и Маск идут на «последние выборы Америки»
Трамп и Маск идут на «последние выборы Америки» наша корреспонденция
6 октября 2024, 15:25 5772
Иран возобновил авиасообщение
Иран возобновил авиасообщение обновлено 02:23
02:23 7034
Где Израиль находит сотни миллиардов на войну?
Где Израиль находит сотни миллиардов на войну? главный вопрос
01:56 7193
«Моссад» взялся за Сирию. Идет зачистка
«Моссад» взялся за Сирию. Идет зачистка наш комментарий
6 октября 2024, 12:12 8038
Бейрут сотрясают взрывы: атакованы штаб разведки и склады с оружием «Хезболлы»
Бейрут сотрясают взрывы: атакованы штаб разведки и склады с оружием «Хезболлы» видео; обновлено 02:14
02:14 11237
Выбирают судьбу Грузии
Выбирают судьбу Грузии за стеклом
6 октября 2024, 06:46 10954
Хайфа под сильным обстрелом
Хайфа под сильным обстрелом видео
00:39 4793
Галстанян и Ко анонсируют новый митинг. Сегодняшний завершился ничем
Галстанян и Ко анонсируют новый митинг. Сегодняшний завершился ничем обновлено 23:24
6 октября 2024, 23:24 5296
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться