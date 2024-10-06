Иранцы глубоко впечатлили Путина

Президент России Владимир Путин винит западную идеологию в низкой рождаемости. Теперь он хочет ее повысить по примеру Ирана, пишет журналист Михаил Зыгарь для Der Spiegel.

По его словам, несколько лет назад российскому президенту рассказали историю демографического бума после революции в Иране. С 1979 года численность населения увеличилась более чем в два раза, радикально изменив облик страны. От прежней светской, прозападной страны, где женщины свободно разгуливали с непокрытой головой, не осталось и следа.

«Эта история произвела глубокое впечатление на Путина. Ему особенно понравилось, что этот демографический бум произошел в разгар ирано-иракской войны. С тех пор Путин увлекся идеей провести аналогичные демографические изменения в России», - утверждается в статье.