Война Китая с Западом разрастается: Евросоюз безнадежно отстает

Китай интенсивно захватывает богатый европейский рынок, что вызывает в странах ЕС не только понятное беспокойство, но и серьезные протесты. Недавно haqqin.az писал об ожесточенной борьбе европейцев с экспансией китайских электромобилей. И вот уже приходят сообщения о том, что ведущие европейские производители обратились к властям ЕС с призывом немедленно остановить стремительный рост импорта дешевой стали из Китайской Народной Республики. Как утверждают эксперты, рост объемов ввоза в ЕС китайской стали привел к тому, что цены на этот металл опустились ниже себестоимости производства. По оценкам европейских металлургов, чтобы защитить интересы местных производителей, пострадавших от слабого спроса и высоких цен на энергоносители, Брюсселю необходимо срочно разработать новую систему тарифов на сталь.

На сегодняшний день КНР занимает первое место в мире по объемам производства стали. Ожидается, что к концу 2024 года китайцы продадут более 100 миллионов тонн металла, что станет самым высоким показателем с 2016 года. Что же касается европейцев, некогда лидировавших в этой сфере, то их позиция мировых экспортеров стали безнадежно утеряна. Причем если в случае с электромобилями европейцы, как и американцы, обвиняют правительство Китая в незаконном субсидировании своего автопрома, то в сфере производства стали этот довод звучит малоубедительно, поскольку Пекин выигрывает конкуренцию в абсолютно честной борьбе. Как руководству ЕС помочь своим металлургам? Вопке Хукстра, еврокомиссар по вопросам защиты климата и экс-глава МИД Нидерландов, считает, что экономическая конкуренция со стороны КНР представляет для Европы весьма серьезный вызов. В последнее десятилетие китайские компании подорвали европейский рынок солнечной энергетики низкими ценами на продукцию. Но при этом руководство ЕС стремилось не разрывать связи с Китаем, а восстанавливать баланс в торговых отношениях.

И с этой целью Европе, по мнению Хукстры, необходимо диверсифицировать импорт, развивать ключевые отрасли промышленности и противодействовать китайским субсидиям в сфере автомобилестроения, производства биотоплива и в других секторах. Отмечая наводнение рынка ЕС не только сталью, но и многими другими китайскими товарами, еврокомиссар призвал официальный Брюссель к серьезным реформам в экономической политике, поскольку именно этого требуют диверсификация импорта, развитие ключевых отраслей промышленности, а также противодействие китайским субсидиям. «Европейскому cоюзу необходимо упорно работать, а не успокаивать себя былыми достижениями», - считает Вопке Хукстра. По словам Пекки Лундмарка, президента и генерального директора легендарной финской компании Nokia, хотя Европа по-прежнему остается домом для ведущих мировых компаний, следует признать, что в сфере ключевых технологий Евросоюз отстает как от США, так и от Китая. И это, считает Лундмарк, ставит под угрозу достижение климатических, технологических и оборонных целей. «Технологическое отставание ЕС затрудняет достижение нашим сообществом стратегической автономии, - подчеркивает президент Nokia. - Кстати, недавнее исследование Европейского круглого стола промышленников (ERT) также свидетельствует об отставании Евросоюза в конкурентоспособности и сокращении доли сообщества на глобальном рынке. Но политики в Европе, призванные в конечном итоге решать экономические проблемы, кажется, увлеклись популистскими интригами в ущерб решению наболевших экономических проблем. И никакие предупреждения специалистов, похоже, не могут их заставить воспользоваться новыми инновационными методами, способными вывести экономику ЕС на шаг вперед».

Как известно, в Соединенных Штатах наиболее эффективным противодействием экспортной экспансии КНР считают повышение пошлин. Но это вызывает ответную реакцию Пекина, которую в Брюсселе стараются избежать. И вот теперь Евросоюз вместе с четырнадцатью странами создает сеть совместного финансирования проектов в сфере разработки и добычи ключевых полезных ископаемых, чтобы ослабить доминирование Китая в этой стратегически важной сфере. В рамках партнерства по обеспечению безопасности полезных ископаемых (The Minerals Security Partnership, MSP) страны Запада ориентируют агентства по финансированию развития и экспортному кредитованию на совместную работу с частным сектором для поддержки проектов по добыче полезных ископаемых. MSP, объединяющее Австралию, Германию, Великобританию, Индию, Италию, Канаду, Норвегию, Республику Корея, США, Финляндию, Францию, Швецию, Эстонию, Японию и ЕС, стремятся привлечь к этому частных инвесторов и горнодобывающие компании. Сеть намерена укрепить сотрудничество и будет способствовать обмену информацией и совместному финансированию. Уже отмечены десять важнейших проектов по добыче полезных ископаемых, в том числе разработка залежей никеля в Танзании, получивших поддержку правительств стран-партнеров. Кроме того, по заявлению Хосе Фернандеса, заместителя госсекретаря США по вопросам обеспечения экономического роста, энергетики и охраны окружающей среды, в данный момент MSP оценивает еще 30 важнейших проектов по добыче полезных ископаемых. Фернандес убежден, что эту проблему можно решить только совместно.