Кремль об атаке на российские телеканалы

По его словам, специалисты в настоящий момент работают над тем, «чтобы выяснить все обстоятельства и понять, куда ведут следы». Хакерская атака на онлайн-сервисы ВГТРК произошла в ночь на 7 октября.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал беспрецедентной хакерскую атаку на ВГТРК и обратился к коллективу холдинга со словами поддержки.

Трансляции телеканалов и радиостанций Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) приостановлены, по предварительным данным, из-за хакерской атаки.

На сайте ВГТРК не работают трансляции «России 1», «России 24», «Культуры», «Радио России» и «Маяка». Там выдается ошибка 503 — «сервис временно недоступен».

На сервисе «Смотрим» (транслирует контент каналов ВГТРК) стоит заглушка, призывающая зрителей следить за новостями в соцсетях — при этом некоторые посты приглашают зрителей на неработающие страницы сервиса «Смотрим».

«Хакеры стерли с серверов все, включая резервные копии. Не работает онлайн-вещание и внутренние сервисы, нет даже интернета и телефонии. Сейчас в офисе канала происходит паника — все работают с 6 утра в условиях жесточайшего аврала», - пишут российские СМИ.

Журналист Александр Плющев поделился подробностями хакерской атаки на ВГТРК. По данным его собеседников, весь новостийный комплекс «России 1» на Ямском поле с пяти утра не работает. Не работает центральный контроллер и все сервера.