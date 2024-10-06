В Москве началось заседание с участием Байрамова и Мирзояна
В Москве началось заседание Совета министров иностранных дел СНГ. Азербайджан на заседании представляет глава МИД Джейхун Байрамов.
В ходе заседания запланировано выступление Джейхуна Байрамова и его участие во встречах на высоком уровне.
Перед началом министры сделали совместное фото, после чего стартовало заседание в узком составе в закрытом для прессы режиме.
В 14:00 по бакинскому времени состоится пленарное заседание, а после него - совместная пресс-конференция главы МИД России Сергея Лаврова и генерального секретаря СНГ Сергея Лебедева.
*** 12:19
В Москве не запланирована встреча глав МИД Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна, заявили в армянском внешнеполитическом ведомстве.
Оба министра сегодня отправились в Москву для участия в заседании Совета министров иностранных дел СНГ.