В Москве началось заседание с участием Байрамова и Мирзояна

В Москве началось заседание Совета министров иностранных дел СНГ. Азербайджан на заседании представляет глава МИД Джейхун Байрамов.

В ходе заседания запланировано выступление Джейхуна Байрамова и его участие во встречах на высоком уровне.

Перед началом министры сделали совместное фото, после чего стартовало заседание в узком составе в закрытом для прессы режиме.

В 14:00 по бакинскому времени состоится пленарное заседание, а после него - совместная пресс-конференция главы МИД России Сергея Лаврова и генерального секретаря СНГ Сергея Лебедева.