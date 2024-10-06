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В Москве началось заседание с участием Байрамова и Мирзояна

обновлено 13:15
13:15 2000

В Москве началось заседание Совета министров иностранных дел СНГ. Азербайджан на заседании представляет глава МИД Джейхун Байрамов.

В ходе заседания запланировано выступление Джейхуна Байрамова и его участие во встречах на высоком уровне.

Перед началом министры сделали совместное фото, после чего стартовало заседание в узком составе в закрытом для прессы режиме.

В 14:00 по бакинскому времени состоится пленарное заседание, а после него - совместная пресс-конференция главы МИД России Сергея Лаврова и генерального секретаря СНГ Сергея Лебедева.

*** 12:19

В Москве не запланирована встреча глав МИД Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна, заявили в армянском внешнеполитическом ведомстве.

Оба министра сегодня отправились в Москву для участия в заседании Совета министров иностранных дел СНГ.

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