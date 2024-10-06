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Израиль под обстрелом «Хезболлы» и ХАМАС

добавлено видео; обновлено 13:14
13:14 2750

Двое жителей центральной части Израиля пострадали в результате ракетного обстрела со стороны сектора Газа, ответственность за который взяло на себя военное крыло ХАМАС. Об этом сообщила израильская служба скорой помощи «Маген Давид адом» («Красный щит Давида»).

По ее информации, пострадавшие - две женщины в возрасте около 30 лет, они получили легкие осколочные ранения. Сейчас их госпитализировали.

Ранее армия Израиля зафиксировала первый за долгое время обстрел со стороны сектора Газа, по данным военных, он велся из района города Хан-Юниса на юге анклава. Из-за ракетной угрозы в центральных районах страны, к которым относится и Тель-Авив, прозвучали сирены воздушной тревоги. Всего военные зафиксировали запуск пяти снарядов.

Также сообщается, что вооруженные отряды «Хезболлы» применили баллистические ракеты для нанесения ударов по военным объектам в поселениях на севере Израиля.

Ранее шиитские отряды сообщили, что поразили ракетами армейскую базу Нимра в Тверии. Они обстреляли также город Кацрин на контролируемых Израилем Голанских высотах и Цфат в Нижней Галилее.

* * * 

Сирены воздушной тревоги прозвучали в центральной части Израиля, предупреждая о ракетной угрозе. В районе Тель-Авива были слышны звуки взрывов.

Тревога прозвучала и на севере Израиля возле границы с Ливаном.

Как сообщила армейская пресс-служба, тревога была объявлена из-за обстрела со стороны сектора Газа.

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