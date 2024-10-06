Генерал Маис Бархударов подтвердил, что освобожден от должности

Журналистам Бархударов сообщил, что освобожден от должности и отправлен в распоряжение Министерства обороны. Генерал заявил, что «не испытывает никакого разочарования» в связи с этим решением. «Решение принято, и я в настоящее время нахожусь в распоряжении», - сказал Бархударов. Он также отметил, что не располагает информацией о назначении на новую должность.

Маис Бархударов, родом из Губадлинского района, участвовал в Первой Карабахской войне, в четырехдневной апрельской войне 2016 года и в 44-дневной Второй Карабахской войне. Во время 44-дневной войны возглавляемый им 2-й армейский корпус, совместно с другими военными формированиями, прорвал линию фронта на южном направлении и продвинулся до Лачина. Бархударов был награжден рядом высоких военных наград.

Согласно неофициальной информации, опубликованной в СМИ, на место Бархударова назначен генерал-майор Вилаят Гулиев, выходец из Джебраильского района, участвовал в 44-дневной войне в звании полковника, командуя одной из бригад, и был представлен к ряду высоких наград.