Из Ирака и Сирии вернули граждан Азербайджана

В результате поэтапных и скоординированных мер, предпринятых правительством Азербайджанской Республики, 18 сентября была осуществлена репатриация на родину 6 граждан Азербайджана из Сирийской Арабской Республики, 7 октября - 2 граждан из Иракской Республики, сообщили в МИД Азербайджана.

Согласно сообщению, в первую очередь были определены местонахождение, личность и принадлежность репатриантов к гражданству Азербайджанской Республики. Было отмечено, что представители государственных структур, ответственных за репатриацию граждан Азербайджана из Сирии и Ирака, были командированы в Турецкую и Иракскую Республики, обеспечено проведение первичного медицинского и психологического обследования репатриантов.

«Диппредставительствами Азербайджана в этих странах была проведена соответствующая координационная работа, наши граждане были обеспечены свидетельствами о возвращении в Азербайджанскую Республику, и в сопровождения делегации осуществлена репатриация указанных граждан в страну. Предусмотрена реализация соответствующих мер по социальной реабилитации и реинтеграции репатриантов в общество. Правительством Азербайджанской Республики будет продолжено принятие необходимых мер для репатриации граждан Азербайджана, ставших жертвами вооруженного конфликта на территории зарубежных стран», - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.