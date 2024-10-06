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Из Ирака и Сирии вернули граждан Азербайджана

13:04 661

В результате поэтапных и скоординированных мер, предпринятых правительством Азербайджанской Республики, 18 сентября была осуществлена репатриация на родину 6 граждан Азербайджана из Сирийской Арабской Республики, 7 октября - 2 граждан из Иракской Республики, сообщили в МИД Азербайджана.

Согласно сообщению, в первую очередь были определены местонахождение, личность и принадлежность репатриантов к гражданству Азербайджанской Республики. Было отмечено, что представители государственных структур, ответственных за репатриацию граждан Азербайджана из Сирии и Ирака, были командированы в Турецкую и Иракскую Республики, обеспечено проведение первичного медицинского и психологического обследования репатриантов.

«Диппредставительствами Азербайджана в этих странах была проведена соответствующая координационная работа, наши граждане были обеспечены свидетельствами о возвращении в Азербайджанскую Республику, и в сопровождения делегации осуществлена репатриация указанных граждан в страну. Предусмотрена реализация соответствующих мер по социальной реабилитации и реинтеграции репатриантов в общество. Правительством Азербайджанской Республики будет продолжено принятие необходимых мер для репатриации граждан Азербайджана, ставших жертвами вооруженного конфликта на территории зарубежных стран», - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

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