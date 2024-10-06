Новый взрыв у посольства Израиля в Дании

Взрыв прогремел примерно в 500 метрах от посольства Израиля в Копенгагене в годовщину нападения палестинского движения ХАМАС на Израиль, сообщает Agence France-Presse.

Полиция сообщила, что инцидент произошел спустя пять дней после двух взрывов, прогремевших у здания израильского диппредставительства.

«Мы, конечно, выясняем, есть ли связь с предыдущим инцидентом рядом с израильским посольством. Нет никаких признаков того, что это так», - сказала журналистам инспектор полиции Копенгагена Трине Мёллер.

2 октября возле посольства Израиля в Копенгагене прозвучали два взрыва. Посольство это время было закрыто, никто не пострадал. По подозрению в причастности к инциденту полиция Копенгагена задержала троих граждан Швеции 15-20 лет. Их обвиняют в незаконном хранении оружия. Местное издание SVT получило информацию, что взрыв мог быть организован курдско-шведской сетью «Фокстрот». Ею руководит иранский курд Рава Маджид, известный под прозвищем «Курдский лис».