Боррель: Без поддержки Запада Украина проиграет за 15 дней
Если западные союзники прекратят поддерживать Украину, война закончится через 15 дней - победой Путина. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, пишет издание 20 minutos.
Он отметил, что многие люди хотят, чтобы война закончилась как можно скорее, прежде всего сами украинцы, однако важно то, как она закончится: «Если мы перестанем поддерживать Украину, через пятнадцать дней война закончится и Путин достигнет своих целей. Но хотим ли мы этого для украинцев и для безопасности самих себя, европейцев?»
Боррель вновь подчеркнул, что союзники должны сделать все возможное, чтобы, когда придет время переговоров с Россией, Украина могла вести их на условиях, благоприятных для суверенитета и территориальной целостности.