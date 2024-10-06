Боррель: Без поддержки Запада Украина проиграет за 15 дней

Он отметил, что многие люди хотят, чтобы война закончилась как можно скорее, прежде всего сами украинцы, однако важно то, как она закончится: «Если мы перестанем поддерживать Украину, через пятнадцать дней война закончится и Путин достигнет своих целей. Но хотим ли мы этого для украинцев и для безопасности самих себя, европейцев?»

Боррель вновь подчеркнул, что союзники должны сделать все возможное, чтобы, когда придет время переговоров с Россией, Украина могла вести их на условиях, благоприятных для суверенитета и территориальной целостности.