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Пашинян направил Путину послание

13:39 1606

Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил поздравительное послание президенту РФ Владимиру Путину по случаю его дня рождения.

В сообщении говорится:

«Уважаемый Владимир Владимирович, примите мои искренние поздравления и наилучшие пожелания в Ваш день рождения.

Полагаем, что на данном этапе особо подчеркивается необходимость последовательной деятельности, направленной на укрепление взаимовыгодного сотрудничества между Республикой Армения и Российской Федерацией во всех сферах, представляющих взаимный интерес».

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