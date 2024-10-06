Пашинян направил Путину послание
Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил поздравительное послание президенту РФ Владимиру Путину по случаю его дня рождения.
В сообщении говорится:
«Уважаемый Владимир Владимирович, примите мои искренние поздравления и наилучшие пожелания в Ваш день рождения.
Полагаем, что на данном этапе особо подчеркивается необходимость последовательной деятельности, направленной на укрепление взаимовыгодного сотрудничества между Республикой Армения и Российской Федерацией во всех сферах, представляющих взаимный интерес».