В Иране уверяют, что генерал Каани «здоров и занимается работой»

Командир сил специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции генерал-майор Исмаил Каани в полном порядке, заявил заместитель Каани генерал КСИР Ирадж Масджеди.

«Многие из нас задаются вопросом, что случилось с генералом Каани. Он здоров и занимается работой. Некоторые просят сделать заявление. Зачем? В этом нет необходимости», - приводит слова Масджеди агентство Fars.

Накануне Reuters со ссылкой на источники сообщало, что командир сил специального назначения «Аль-Кудс» КСИР генерал-майор Исмаил Каани не выходит на связь с момента удара Израиля по Бейруту 27 сентября, в результате которого погиб лидер ливанского движения «Хезболла» Хасан Насралла.