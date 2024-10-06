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Большая потеря в сборной Азербайджана перед матчами Лиги наций

Отдел спорта
13:47 1359

Основной защитник «Карабаха» и сборной Азербайджана Бахлул Мустафазаде не сможет принять участие в предстоящих матчах национальной команды против Эстонии (11 октября, Таллинн) и Словакии (14 октября, Баку).

Травма, которую он получил в матче Лиги Европы против шведского «Мальме», не позволит ему помочь сборной.

Ранее из-за травмы из состава был выведен футболист «Сабаха» Эльвин Джамалов. На его место приглашен полузащитник «Араз-Нахчывана» Вадим Абдуллаев.

Кроме того, было решено, что форвард «Карабаха» Муса Гурбанлы сейчас больше нужен молодежной сборной, которую ждут отборочные матчи чемпионата Европы-2025 с Северной Ирландией (12 октября, Баллимина) и с Англией (15 октября, Бристоль).

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