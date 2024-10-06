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Россия бьет рекорды по потерям

13:56 1717

В сентябре 2024 года Россия столкнулась с рекордными потерями в Украине. Среднесуточные потери российских войск, включая убитых и раненых, достигли 1 271 человека в день.

По данным британской разведки, этот показатель превысил предыдущий максимум, зафиксированный в мае 2024 года, когда ежедневные потери составляли 1 262 человека.

С начала конфликта общие потери России, по оценкам, превысили 648 тысяч человек.

В Британии отметили, что рост числа потерь связывают с расширением зоны боевых действий, включая операции в Харьковской и Курской областях, а также с повышением интенсивности сражений на фронте. Российские войска продолжают стремиться растянуть силы Украины, используя численное превосходство для попыток прорыва обороны и достижения тактических успехов.

Ожидается, что даже в зимний период, когда условия обычно усложняют ведение боевых действий, потери российской армии будут оставаться высокими - около 1 тысячи человек в день.

Зимние погодные условия не привели к снижению уровня потерь, поскольку Россия продолжает применять тактику массированных атак, а не маневренной войны, которая требует более благоприятных условий.

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