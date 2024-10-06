Названы лауреаты Нобелевской премии по медицине и физиологии

Лауреатами Нобелевской премии по физиологии и медицине в 2024 году стали американские ученые Виктор Эмброс и Гэри Равкан, объявили в понедельник в нобелевском комитете.

Награда присуждена за «открытие микроРНК и ее роли в посттранскрипционной регуляции генов».

В 2023 году премию в области физиологии и медицины получили Каталин Карико и Дрю Вайсман за исследования, которые легли в основу разработки мРНК-вакцин против COVID-19. Премия в области физиологии и медицины присуждается с 1901 года. По завещанию Альфреда Нобеля лауреата премии в этой номинации определяет основанный в 1810 году Каролинский институт в Стокгольме. Члены Нобелевского комитета могут приглашать для консультаций специалистов. Открытия, которые награждаются этой премией, бывают фундаментальные, как в случае с физиологией, или практические – это относится к медицине.

С присуждения премии по физиологии и медицине началась Нобелевская неделя. Во вторник, 8 октября, огласят имя победителя в области физики, обладатель награды по химии станет известен в среду, 9 октября, лауреата по литературе объявят в четверг, 10 октября. Лауреата премии мира назовут в Осло в пятницу, 11 октября. Завершатся Нобелевские дни в следующий понедельник, 14 октября, присвоением премии по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля, учрежденной с 1969 года Банком Швеции.