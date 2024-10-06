Генерал Курилла в Израиле

Начальник Генштаба израильской армии Герци Халеви провел оперативное совещание с главой Центрального командования Вооруженных сил США Майклом Куриллой, прибывшим в Израиль с визитом. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

По ее информации, встреча состоялась 6 октября, участие в ней приняли также другие представители высшего командного состава израильской армии.

«Визит генерала Куриллы был сосредоточен на текущих вопросах в сфере безопасности с акцентом на Иран и северный фронт», - заявили в пресс-службе.