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Российский «торговец смертью» вернулся к работе

14:08 1360

Торговец оружием Виктор Бут, который после 12 лет в американской тюрьме вернулся в Россию в рамках обмена на баскетболистку Бритни Грайнер, занялся привычным делом. Теперь он поставляет оружие новым друзьям путинской России – боевикам из Йемена, которые обстреливают проходящие по Красному морю коммерческие суда.

Когда хуситские эмиссары в августе прибыли в Москву, чтобы договориться о приобретении автоматов на $10 млн, их встретил Бут, рассказали The Wall Street Journal сотрудник европейской спецслужбы и еще несколько знающих об этом людей. По их словам, два представителя хуситов – военизированной группировки, которая фактически контролирует Йемен и пользуется скрытой военной и финансовой поддержкой Ирана – приезжали договориться о приобретении российского оружия под прикрытием переговоров о закупке пестицидов и транспортных средств. При этом источники WSJ не знают, действовал ли Бут от лица Кремля или с его молчаливого согласия.

В рамках договоренности две партии оружия (в основном автоматов AK-74) должны быть в октябре отправлены в йеменский порт Ходейда под видом продуктов питания. Ранее Россия уже доставляла туда несколько кораблей с зерном.

Во время переговоров также обсуждались закупки других видов вооружений, включая противотанковые ракетные комплексы «Корнет» и зенитное оружие, говорят источники WSJ.

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