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Захарова: «Баку и Москва активно сотрудничают»

14:25 703

Баку и Москва «активно сотрудничают, исходя из важности решения региональных задач», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Мы видим большое желание стран коллективного Запада, НАТОвского блока ловить рыбу в мутной воде, а до этого еще воду взбаламутить. Думаю, что в Баку об этом хорошо знают, как и в других странах региона.

Нужно сделать все, чтобы дестабилизация, которая наблюдается в других точках мира из-за желания Запада управлять хаосом, не перекинулась на наш общий регион», - сказала Захарова.

По ее словам, «многострадальный регион прошел уже через огромное количество конфликтов и возникновение нового хаоса нельзя допускать». «Нужно приложить все усилия, чтобы сохранить мир на Южном Кавказе.

Поэтому российская сторона будет рада тем, кто хочет прийти сюда с миром, помочь, посодействовать. Но у кого за пазухой нож - уходите прочь... Мы столько сил вместе, совместно посвятили для того, чтобы отстоять мир в регионе. Нам нужно сделать все, чтобы не позволить использовать свою политику управляемого хаоса», - сказала Захарова.

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